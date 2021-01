Chi vince di più in casa senza pubblico? Atletico Madrid al top (Di lunedì 25 gennaio 2021) Quanto l’assenza dei tifosi ha influito sui risultati delle squadre nei match casalinghi? E’ l’ultima indagine condotta dal CIES Football Observatory che nel suo report settimanale numero 322 ha stilato la classifica dei club con la maggior percentuale di vittorie casalinghe dalla ripresa dei campionati dopo lo stop al calcio causato dalla pandemia di Coronavirus. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) Quanto l’asdei tifosi ha influito sui risultati delle squadre nei matchlinghi? E’ l’ultima indagine condotta dal CIES Football Observatory che nel suo report settimanale numero 322 ha stilato la classifica dei club con la maggior percentuale di vittorielinghe dalla ripresa dei campionati dopo lo stop al calcio causato dalla pandemia di Coronavirus. L'articolo

borghi_claudio : @davide_soncin Le promesse sono come quelle prima del Palio, le mantiene solo chi vince. Ti promettono un 'collegi… - urzaiz65 : @pisto_gol E sempre difficile fare i complimenti a chi vince - Dea_delle_arti : RT @Annamar56834309: Dicono che in amore vince chi fugge. In amore nessuno vince, si perde, si perde in due. - akpolyme : RT @patriGiancotti: 'Chi ha fede muove le montagne, chi ha fede fa proseliti, chi ha fede vince le battaglie' (Don Luigi Sturzo) ?? mie '… - simone___04 : RT @granatiere1906: Eriksen, Hakimi, Sanchez, Ranocchia, Lukaku, Vidal, Skriniar e poi Kessie e Tonali. Sono i diffidati del derby di C Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi vince Pistoiese, Giancarlo Riolfo: “Chi vince ha ragione e chi perde spiega” GrigiOnLine Prada Cup: Luna Rossa verso la sfida contro American Magic

Sarà una serie di regate senza un domani quelle tra Luna Rossa e American Magic, chi perde torna a casa, chi vince va in finale di Prada Cup contro i temibili inglesi ...

Il Cantante Mascherato, quando inizia la seconda edizione e gli indizi su chi saranno i nuovi concorrenti

La seconda edizione de Il Cantante Mascherato sta per cominciare. Venerdì 29 gennaio, in prima serata su Rai Uno, Milly Carlucci darà il via al primo dei cinque appuntamenti previsti per questa nuova ...

Sarà una serie di regate senza un domani quelle tra Luna Rossa e American Magic, chi perde torna a casa, chi vince va in finale di Prada Cup contro i temibili inglesi ...La seconda edizione de Il Cantante Mascherato sta per cominciare. Venerdì 29 gennaio, in prima serata su Rai Uno, Milly Carlucci darà il via al primo dei cinque appuntamenti previsti per questa nuova ...