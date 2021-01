Calciomercato Crotone, Ursino: «Questo giocatore ci ha già detto di no» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato di una possibile operazione di mercato sfumata. Le sue parole Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it. Ecco le sue parole su Eysseric, obiettivo della squadra calabrese. «Ci ha detto di no quindici giorni fa. Abbiamo parlato con la Fiorentina presentando la nostra offerta ma poi, quando ci siamo confrontati, il calciatore ha rifiutato la proposta dicendoci che avrebbe voluto provare a giocarsela a Firenze». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Giuseppe, direttore sportivo del, ha parlato di una possibile operazione di mercato sfumata. Le sue parole Giuseppe, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it. Ecco le sue parole su Eysseric, obiettivo della squadra calabrese. «Ci hadi no quindici giorni fa. Abbiamo parlato con la Fiorentina presentando la nostra offerta ma poi, quando ci siamo confrontati, il calciatore ha rifiutato la proposta dicendoci che avrebbe voluto provare a giocarsela a Firenze». Leggi su Calcionews24.com

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato di una possibile operazione di mercato sfumata. Le sue parole ...

Gli ultimi giorni del mercato di riparazione vedono il Crotone intento a concludere le prime operazioni in entrata. Con la squadra ultima in classifica, la dirigenza calabrese starebbe vagliando alcun ...

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato di una possibile operazione di mercato sfumata. Le sue parole ...Gli ultimi giorni del mercato di riparazione vedono il Crotone intento a concludere le prime operazioni in entrata. Con la squadra ultima in classifica, la dirigenza calabrese starebbe vagliando alcun ...