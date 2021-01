Vittorio Feltri, chi è il figlio Mattia Feltri direttore di Huffpost Italia (Di domenica 24 gennaio 2021) Mattia Feltri nasce a Bergamo il 23 giugno 1969. figlio di Vittorio, direttore di Libero, inizia a collaborare all’età di 19 anni con la redazione del Giornale di Bergamo, venendo assunto nel 1992. Successivamente nel 1995 passa a “Il Foglio” diretto da Giuliano Ferrara. Nel 2002 scrive anche un libro per Rizzoli il libro Il prigioniero, dedicato alla vicenda di Adriano Sofri. Nel 2004 passa a Libero, giornale fondato dal padre. Nel 2005 su indicazione di Massimo Gramellini a Marcello Sorgi, collabora con La Stampa e diventa caporedattore della redazione romana del giornale, occupandosi di retroscena politici. Dal 2010 firma la rubrica quotidiana Paesi e buoi, dove commenta in modo sarcastico il fatto politico della giornata. Nel 2016 pubblica con Marsilio il libro Novantatré, dedicato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021)nasce a Bergamo il 23 giugno 1969.didi Libero, inizia a collaborare all’età di 19 anni con la redazione del Giornale di Bergamo, venendo assunto nel 1992. Successivamente nel 1995 passa a “Il Foglio” diretto da Giuliano Ferrara. Nel 2002 scrive anche un libro per Rizzoli il libro Il prigioniero, dedicato alla vicenda di Adriano Sofri. Nel 2004 passa a Libero, giornale fondato dal padre. Nel 2005 su indicazione di Massimo Gramellini a Marcello Sorgi, collabora con La Stampa e diventa caporedattore della redazione romana del giornale, occupandosi di retroscena politici. Dal 2010 firma la rubrica quotidiana Paesi e buoi, dove commenta in modo sarcastico il fatto politico della giornata. Nel 2016 pubblica con Marsilio il libro Novantatré, dedicato ...

