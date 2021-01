Tunisia 2011-2021, cosa c’è all’origine di una nuova rivolta (Di domenica 24 gennaio 2021) Il 14 Gennaio 2011 ebbe fine l’ultraventennale presidenza di Zine el Abidine Ben Alì con il drammatico imbarco su un aereo con destinazione Gedda in Arabia Saudita, dove era stata evidentemente predisposta – non certo in quattr’e quattr’otto – una adeguata accoglienza da parte di quanti pensavano di poter gestire senza troppi problemi una tranquilla sostituzione al palazzo di Cartagine nel quale in cinquantatré anni si erano dati il cambio due soli inquilini. Quanti avevano in mente un semplice avvicendamento senza grandi cambiamenti non avevano tenuto conto delle dimensioni del malcontento popolare che spinse migliaia di persone, all’indomani del trasferimento forzato di Ben Alì, a scendere in piazza ogni giorno scandendo a gran voce due slogan: “dignità, libertà” e “dégage!” il primo per reclamare la restituzione di ciò che era stato loro sottratto da un regime ... Leggi su formiche (Di domenica 24 gennaio 2021) Il 14 Gennaioebbe fine l’ultraventennale presidenza di Zine el Abidine Ben Alì con il drammatico imbarco su un aereo con destinazione Gedda in Arabia Saudita, dove era stata evidentemente predisposta – non certo in quattr’e quattr’otto – una adeguata accoglienza da parte di quanti pensavano di poter gestire senza troppi problemi una tranquilla sostituzione al palazzo di Cartagine nel quale in cinquantatré anni si erano dati il cambio due soli inquilini. Quanti avevano in mente un semplice avvicendamento senza grandi cambiamenti non avevano tenuto conto delle dimensioni del malcontento popolare che spinse migliaia di persone, all’indomani del trasferimento forzato di Ben Alì, a scendere in piazza ogni giorno scandendo a gran voce due slogan: “dignità, libertà” e “dégage!” il primo per reclamare la restituzione di ciò che era stato loro sottratto da un regime ...

