Tre giorni di tempo Conte | ultimatum dal Quirinale | non solo dimissioni | umiliazione finale in ginocchio da Renzi?

A Giuseppe Conte basterà il giorno fattogli guadagnare dal fido Alfonso Bonafede per trovare in numeri? Il premier rischia seriamente di andare sotto sulla relazione del ministro della Giustizia, noto "manettaro" inviso da Matteo Renzi, Italia Viva e gran parte delle forze politiche. Ormai appare chiaro a tutti che le possibilità che Conte vada a sbattere giovedì prossimo sono molto alte: in tal caso non avrebbe altra scelta delle dimissioni come ultima spiaggia per provare a rimanere ancora alla guida di Palazzo Chigi. Come sottolineato dall'ultimo Dagoreport, Sergio Mattarella gli darà il reincarico e tre giorni di tempo per ricucire lo strappo con Matteo Renzi, dato che la caccia ai responsabili sta fallendo miseramente e quindi c'è bisogno per forza di Italia Viva ...

