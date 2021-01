Schindler' s List | Ralph Fiennes sconvolse una sopravvissuta all' Olocausto

Leggi su movieplayer

(Di domenica 24 gennaio 2021)mise a disagio unaall'sul set di'sa causa della sua somiglianza con Amon Goeth. Mila Pfefferberg, unaall', visitò il set di'se un membro della troupe la presentò a: Mila iniziò a tremare in modo incontrollabile e le si gelò il sangue poiché l'attore le ricordava troppo il vero Amon Goeth. La Pfefferberg raccontò un aneddoto su Goeth al cast e alla troupe del film: una volta si trovava in fabbrica, stava costruendo una maniglia per una porta quando Amon le si avvicinò dicendole: "Se non lo fai bene, ti sparo in testa". Continuò ad assemblare il pomello della porta senza fare ...