Roma, Dzeko tra mal di pancia e addii mancati: le tappe delle crisi del bosniaco (Di domenica 24 gennaio 2021) Tra Dzeko e la Roma c’è stato un rapporto di amore e odio: ecco le tappe delle crisi dell’attaccante giallorosso Amore e odio. È questa la sintesi del rapporto tra la Roma ed Edin Dzeko. Tra l’attaccante e il club giallorosso sono state diverse le frizioni nel corso degli anni, ultima quella recente a seguito della lite con Paulo Fonseca dopo la pesante eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia. Il futuro del bosniaco sembra così, ancora una volta, lontano dalla Capitale in una ultima settimana di calciomercato che si prospetta incandescente sia per Dzeko che per Tiago Pianto. LE tappe delle crisi – I mal di pancia dell’ariete bosniaco sono ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Trae lac’è stato un rapporto di amore e odio: ecco ledell’attaccante giallorosso Amore e odio. È questa la sintesi del rapporto tra laed Edin. Tra l’attaccante e il club giallorosso sono state diverse le frizioni nel corso degli anni, ultima quella recente a seguito della lite con Paulo Fonseca dopo la pesante eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia. Il futuro delsembra così, ancora una volta, lontano dalla Capitale in una ultima settimana di calciomercato che si prospetta incandescente sia perche per Tiago Pianto. LE– I mal didell’arietesono ...

Continua a tenere banco in casa Roma il destino di Edin Dzeko. Secondo Sportmediaset, Roma e Juventus starebbero ragionando su uno scambio tra il bosniaco e Federico Bernardeschi, anche ...

Continua a tenere banco in casa Roma il destino di Edin Dzeko. Secondo Sportmediaset, Roma e Juventus starebbero ragionando su uno scambio tra il bosniaco e Federico Bernardeschi, anche ...