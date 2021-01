Oltre la pandemia: boom di viaggi e spettacoli prenotati per fine 2021, inizio 2022 (Di domenica 24 gennaio 2021) Prenotare con molti mesi di anticipo un viaggio o un concerto, proiettandosi Oltre il buio della pandemia: è questo il trend in atto tra i viaggiatori più incalliti e i nostalgici degli spettacoli dal vivo. Impazienti di riappropriarsi della propria fetta di libertà, sempre più persone prenotano biglietti per la fine del 2021, inizio del 2022, ovvero per quando - si spera - la tempesta sarà passata. Accade nel mondo degli spettacoli: operatori e produttori del settore confermano ad HuffPost di aver già guadagnato spettatori per gli eventi programmati a novembre. Secondo Assomusica, si tratta nella stragrande maggioranza dei casi, di tour e concerti che dal 2020 sono stati posticipati al ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Prenotare con molti mesi di anticipo uno o un concerto, proiettandosiil buio della: è questo il trend in atto tra iatori più incalliti e i nostalgici deglidal vivo. Impazienti di riappropriarsi della propria fetta di libertà, sempre più persone prenotano biglietti per ladeldel, ovvero per quando - si spera - la tempesta sarà passata. Accade nel mondo degli: operatori e produttori del settore confermano ad HuffPost di aver già guadagnato spettatori per gli eventi programmati a novembre. Secondo Assomusica, si tratta nella stragrande maggioranza dei casi, di tour e concerti che dal 2020 sono stati posticipati al ...

Ultime Notizie dalla rete : Oltre pandemia Covid, Sudafrica: oltre 40 mila i morti da inizio pandemia - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid, scoperto il ruolo delle cellule T nella durata dell'immunità

I soggetti con grave infezione da Covid possono risultare immuni più a lungo grazie alle cellule T, uno studio lo conferma.

Le imprese reagiscono nonostante pandemia e incertezza politica

Un terzo degli imprenditori intravede seri rischi di sostenibilità dell’attività. Relazioni, reti, resilienza garantiscono comunque le performance migliori ...

