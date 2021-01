Nastassja Kinski, 60 anni di un’icona di stile (Di domenica 24 gennaio 2021) Se si pensa al cinema degli anni ’80 e alle figure femminili che hanno incarnato quest’epoca, ben al di là del grande schermo, è impossibile non pensare a Nastassja Kinski e al suo fascino: l’attrice tedesca, che oggi, 24 gennaio, compie 60 anni, ha conquistato l’immaginario del decennio – e non solo – grazie a quel carisma inspiegabile a parole che tuttavia potremmo definire un perfetto equilibrio tra garçonne moderna e intramontabile femme fatale. Leggi su vanityfair (Di domenica 24 gennaio 2021) Se si pensa al cinema degli anni ’80 e alle figure femminili che hanno incarnato quest’epoca, ben al di là del grande schermo, è impossibile non pensare a Nastassja Kinski e al suo fascino: l’attrice tedesca, che oggi, 24 gennaio, compie 60 anni, ha conquistato l’immaginario del decennio – e non solo – grazie a quel carisma inspiegabile a parole che tuttavia potremmo definire un perfetto equilibrio tra garçonne moderna e intramontabile femme fatale.

Nastassja Kinski, 60 anni da enigma della bellezza europea

Nastassja Kinski compie 60 anni: enigma della bellezza europea anni Ottanta

