LIVE Trieste-Dinamo Sassari 54-66, Serie A basket in DIRETTA: cresce il vantaggio dei sardi nel terzo quarto! (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-73 Miro Bilan in penetrazione. Sassari ha esaurito il bonus a 3'45" dalla fine del terzo periodo, un solo fallo commesso dall'Allianz sino a qui. 57-71 Dentro il libero supplementare. 56-71 ALVITI! Canestro con fallo, potenziale gioco da 3. 54-71 TRIPLA di Bendzius sullo scarico di Burnell, massimo vantaggio Dinamo a +17, time out Trieste. 54-68 SCHIACCIATA a due mani di Bilan in entrata, +14 Sassari. 54-66 Inchiodata di Grazulis, 5'38" sul cronometro del terzo quarto, 0-2 i falli. 52-66 Contropiede di Sassari con Spissu che appoggia a canestro due facili. 52-64 Fernandez realizza il libero del tecnico. Doppio tecnico fischiato a coach Pozzecco. 51-64 1/2 Fernandez. 50-64

