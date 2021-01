LIVE Classica Comunitat Valenciana in DIRETTA: gruppo compatto, si va verso la volata (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 Si volta già indietro Teugels, che ha almeno mostrato in DIRETTA il marchio della sua squadra. 14.00 Tratto in leggera discesa per Teugels, che ha deciso di sparigliare le carte sul Rafol d’Almunia. 16 secondi di vantaggio per lui. 13.58 Prova ad uscire dal gruppo Lennert Teugels, della Tarteletto-Isorex 13.56 Meno di 44 chilometri all’arrivo e fra poco il percorso diventerà completamente piatto. Se c’è qualcuno che vuole tentare di vincere senza arrivare alla volata di gruppo, ci sarà bisogno di un vero e proprio capolavoro. 13.53 gruppo su El Rafol d’Almunia. Difficile, quasi impossibile che si stacchi qualcuno. 13.50 Il gruppo sta arrivando sull’ultima rampa di giornata, a El Rafol d’Almunia. ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.01 Si volta già indietro Teugels, che ha almeno mostrato inil marchio della sua squadra. 14.00 Tratto in leggera discesa per Teugels, che ha deciso di sparigliare le carte sul Rafol d’Almunia. 16 secondi di vantaggio per lui. 13.58 Prova ad uscire dalLennert Teugels, della Tarteletto-Isorex 13.56 Meno di 44 chilometri all’arrivo e fra poco il percorso diventerà completamente piatto. Se c’è qualcuno che vuole tentare di vincere senza arrivare alladi, ci sarà bisogno di un vero e proprio capolavoro. 13.53su El Rafol d’Almunia. Difficile, quasi impossibile che si stacchi qualcuno. 13.50 Ilsta arrivando sull’ultima rampa di giornata, a El Rafol d’Almunia. ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Classica LIVE Classica Comunitat Valenciana in DIRETTA: gara accorciata a 98 chilometri OA Sport LIVE Classica Comunitat Valenciana in DIRETTA: parte la gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39 Dopo quindici anni la Comunitat Valenciana torna ad ospitare una corsa di un giorno: l'ultima volta vinse Alessandro Petacchi e si chiamava Trofeo Luis ...

Classica Comunitat Valenciana 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming

La Comunitat Valenciana torna ad ospitare una corsa di un giorno. Era il 19 febbraio 2005 quando 'Alejet' Alessandro Petacchi trionfò a Valencia bissando il successo del 2003 avanti ad Oscar Freire, p ...

