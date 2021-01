La peste del 1348, la “Morte nera” che fa da sfondo al Decameron del Boccaccio (Di domenica 24 gennaio 2021) L’epidemia della metà del Trecento è nota anche con l’epiteto di “Morte nera” (dal latino mors nigra). Fu chiamata così perché la malattia produceva macchie nere sulla pelle, chiamate carbonchi, che sono versamenti sottocutanei di sangue che potevano essere molto grandi; uscivano anche gonfiori chiamati bubboni o tumori ghiandolari, da cui deriva l’altro suo nome di peste bubbonica. Il termine venne utilizzato per la prima volta nel 1350 da Simon de Covino (o Couvin), astronomo belga autore del “De judicio Solis in convivio Saturni”, un componimento in cui ipotizzò che il morbo fosse l’esito di una congiunzione tra Saturno e Giove : “Cum rex finisset oracula judiciorum. Mors nigra surrexit, et gentes reddidit illi.” (Quando il re mise fine agli oracoli del giudizio, nacque la Morte nera e le nazioni si ... Leggi su bergamonews (Di domenica 24 gennaio 2021) L’epidemia della metà del Trecento è nota anche con l’epiteto di “” (dal latino mors nigra). Fu chiamata così perché la malattia produceva macchie nere sulla pelle, chiamate carbonchi, che sono versamenti sottocutanei di sangue che potevano essere molto grandi; uscivano anche gonfiori chiamati bubboni o tumori ghiandolari, da cui deriva l’altro suo nome dibubbonica. Il termine venne utilizzato per la prima volta nel 1350 da Simon de Covino (o Couvin), astronomo belga autore del “De judicio Solis in convivio Saturni”, un componimento in cui ipotizzò che il morbo fosse l’esito di una congiunzione tra Saturno e Giove : “Cum rex finisset oracula judiciorum. Mors nigra surrexit, et gentes reddidit illi.” (Quando il re mise fine agli oracoli del giudizio, nacque lae le nazioni si ...

devjdian : RT @Ribizebetobo: “Manzoni non l’aveva vista, la peste, ma aveva studiato documenti su documenti. E allora descrive la follia, la psicosi,… - Ribizebetobo : suo padre, morire. E Boccaccio ci spiega che l’effetto più terribile della peste era la distruzione del viver… - Ribizebetobo : “Manzoni non l’aveva vista, la peste, ma aveva studiato documenti su documenti. E allora descrive la follia, la psi… - AndreaSkanna : @KatieJauregay Fumetti, Netflix e Playstation... finché non finisce la piaga del Covid19... letale e spaccamaroni p… - giancalex : @guidotweet @ConteZero76 Casalino per me è un genio Ha preso un Perelà uomo di fumo (cit. Mattia feltri) e lo ha… -

Ultime Notizie dalla rete : peste del La peste del 1348 diede il via alla rabbia e alla violenza: al rogo molti ebrei BergamoNews.it Harakiri Napoli contro un grande Verona. Lozano illude, poi è buio pesto

Il messicano segna dopo meno di 10 secondi, Demme spreca il raddoppio e alla distanza i veneti dominano: gol di Dimarco, Barak e Zaccagni ...

Serie C, è buio pesto per la Vis Pesaro: contro il Legnago arriva la quarta sconfitta consecutiva

5' di lettura 24/01/2021 - Legnago-Vis Pesaro, match valido per la 20esima giornata del campionato di Serie C (girone B), era un vero e proprio scontro diretto. Prima di questa partita, le due squadre ...

Il messicano segna dopo meno di 10 secondi, Demme spreca il raddoppio e alla distanza i veneti dominano: gol di Dimarco, Barak e Zaccagni ...5' di lettura 24/01/2021 - Legnago-Vis Pesaro, match valido per la 20esima giornata del campionato di Serie C (girone B), era un vero e proprio scontro diretto. Prima di questa partita, le due squadre ...