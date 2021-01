La Lazio batte 2-1 in rimonta il Sassuolo, decisivo Immobile (Di domenica 24 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Lazio non arresta la sua corsa e vince 2-1, in rimonta, in casa, contro il Sassuolo. Gli emiliani erano andati in vantaggio con Caputo al 6? ma i biancocelesti hanno ribaltato il risultato con un gol per tempo di Milinkovic-Savic al 25? e di Immobile al 71?. Il Sassuolo fa vedere subito il meglio, spinge sull’acceleratore e si rende pericoloso con Traore. Bastano sei minuti a Caputo per sbloccare il risultato: l’attaccante sfrutta al meglio la palla in mezzo di Djuricic e batte Reina per lo 0-1 dei neroverdi. La Lazio cerca di reagire, giocando maggiormente sulle fasce come chiede Inzaghi: arrivano due iniziative proprio da Lazzari e Marusic. I biancocelesti cambiano marcia, il pareggio è nell’aria. Lo sfiora Correa ma glielo nega Consigli, lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lanon arresta la sua corsa e vince 2-1, in, in casa, contro il. Gli emiliani erano andati in vantaggio con Caputo al 6? ma i biancocelesti hanno ribaltato il risultato con un gol per tempo di Milinkovic-Savic al 25? e dial 71?. Ilfa vedere subito il meglio, spinge sull’acceleratore e si rende pericoloso con Traore. Bastano sei minuti a Caputo per sbloccare il risultato: l’attaccante sfrutta al meglio la palla in mezzo di Djuricic eReina per lo 0-1 dei neroverdi. Lacerca di reagire, giocando maggiormente sulle fasce come chiede Inzaghi: arrivano due iniziative proprio da Lazzari e Marusic. I biancocelesti cambiano marcia, il pareggio è nell’aria. Lo sfiora Correa ma glielo nega Consigli, lo ...

