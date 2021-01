Ibrahimovic e quella frase in Milan-Atalanta: “Ho fatto più gol io che partite tu…” (Di domenica 24 gennaio 2021) Ibrahimovic con chi ce l'hai? Non è passata inosservata una frase che è sfuggita durante la partita del suo Milan contro l'Atalanta all'attaccante svedese. Visibilmente infastidito dopo la gara, con dichiarazioni piuttosto sibilline anche verso i compagni, il centravanti fa discutere anche per quanto detto sul terreno di gioco.Nel finale della sfida, col punteggio ormai sullo 0-3 per la Dea, il Milan ha recriminato per un rigore non concesso. Proteste flebili, ma che avrebbero comunque infastidito qualche giocatore dell'Atalanta. Sarebbe proprio in quel momento che Zlatan Ibrahimovic si sarebbe rivolto probabilmente ad un avversario con una frase piuttosto chiara: "Ho fatto più goal che tu partite in carriera". Le ... Leggi su itasportpress (Di domenica 24 gennaio 2021)con chi ce l'hai? Non è passata inosservata unache è sfuggita durante la partita del suocontro l'all'attaccante svedese. Visibilmente infastidito dopo la gara, con dichiarazioni piuttosto sibilline anche verso i compagni, il centravanti fa discutere anche per quanto detto sul terreno di gioco.Nel finale della sfida, col punteggio ormai sullo 0-3 per la Dea, ilha recriminato per un rigore non concesso. Proteste flebili, ma che avrebbero comunque infastidito qualche giocatore dell'. Sarebbe proprio in quel momento che Zlatansi sarebbe rivolto probabilmente ad un avversario con unapiuttosto chiara: "Hopiù goal che tuin carriera". Le ...

