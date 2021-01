GF Vip | il durissimo attacco di Dayane Mello a Tommaso Zorzi | il motivo

Leggi su ck12

(Di domenica 24 gennaio 2021) La finale del Grande Fratello Vip edizione 2020-2021 si avvicina a grandi falcate e i principali indiziati alla vittoria finale,iniziano a darsi “botte da orbi” per fortuna solo a livello verbale, nella notte undalla modella brasiliana all’influencer di Milano: ilLa serata finale del Grande Fratello Vip 2020-2021 si avvicina a grandi falcata, da oggi manco un mese esatto, e la produzione ha deciso di utilizzare i sabato rimanenti per mostrare come sono nelle singole professioni i vipponi della Casa di Cinecittà. Ieri sera è stato il turno della GFVip Fashion Night una vera e propria sfilata di moda. Protagonistinel ruolo del presentatore e le...