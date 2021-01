Dustin Poirier travolge Conor McGregor! Spettacolare vittoria per ko: l’americano demolisce Notorious al rientro (Di domenica 24 gennaio 2021) Dustin Poirier ha sconfitto Conor McGregor nel main event di UFC 257, evento organizzato dalla Lega mondiale più importante di MMA. Una delle grandi icone delle arti marziali miste, colui che ha contribuito a diffondere questa disciplina in tutto il Pianeta al pari dell’altro fuoriclasse Khahib Nurmagomedov (ritiratosi tre mesi fa, ma forse potrebbe ripensarci), è stato sonoramente battuto per ko: l’irlandese si è arreso a 2’32” del secondo round. Lo statunitense ha sfoderato una prestazione di lusso sull’ottagono dell’Etihad Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e ha trionfato con pieno merito in uno dei combattimenti più attesi di questa annata agonistica appena incominciata. Il ribattezzato Diamond, dopo una prima ripresa un po’ in sordina in cui aveva dovuto incassare un paio di colpi ben assestati da parte del rivale, ha ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021)ha sconfittoMcGregor nel main event di UFC 257, evento organizzato dalla Lega mondiale più importante di MMA. Una delle grandi icone delle arti marziali miste, colui che ha contribuito a diffondere questa disciplina in tutto il Pianeta al pari dell’altro fuoriclasse Khahib Nurmagomedov (ritiratosi tre mesi fa, ma forse potrebbe ripensarci), è stato sonoramente battuto per ko: l’irlandese si è arreso a 2’32” del secondo round. Lo statunitense ha sfoderato una prestazione di lusso sull’ottagono dell’Etihad Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e ha trionfato con pieno merito in uno dei combattimenti più attesi di questa annata agonistica appena incominciata. Il ribattezzato Diamond, dopo una prima ripresa un po’ in sordina in cui aveva dovuto incassare un paio di colpi ben assestati da parte del rivale, ha ...

