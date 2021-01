Di Maio | ' Se andiamo al voto perdiamo i progetti del Recovery'

(Di domenica 24 gennaio 2021) 'SealdelFund'. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Diintervenendo a 'Mezz'ora in più'. L'esponente M5s ha poi aggiunto: 'Sono più preoccupato ...

Nonostante gli sforzi irrituali del Quirinale, la panna montata del governo Conte-bis si sta afflosciando di ora in ora. Il “game over” ci sarà, forse, quando andrà in scena la relazione del Guardasig ..."Se andiamo al voto perdiamo i progetti del Recovery Fund". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo a "Mezz'ora in più". L'esponente M5s ha poi aggiunto: "Sono più preoccupato ...