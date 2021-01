Crisi di governo: il Conte 2 è finito, ormai glielo dicono tutti (Di domenica 24 gennaio 2021) “Non possiamo correre fischiettando nel precipizio” è il tam tam che attraversa il Pd in queste ore di fronte all’arrocco del premier. Mentre i “responsabili” continuano a latitare, da Palazzo Chigi filtra che le dimissioni non sono all’ordine del giorno e che sulla giustizia si andrà al voto in aula. Ma il pericolo di andare a schiantarsi a Palazzo Madama, radicalizzando lo scontro, non lascia indifferente neppure il suo partito. “Il voto su Bonafede è un voto sul governo – ha avvisato Luigi Di Maio -. O si allarga la maggioranza o si va alle elezioni. Se non ci sono i numeri adesso, non ci saranno neppure per il Ter”. Una blindatura ufficiale di Giuseppe Conte – “Stiamo con lui rispetto a Renzi” – e un’evocazione delle urne per stanare potenziali “volenterosi”. Ma anche una deadline precisa: quarantott’ore per trovare la nuova maggioranza e ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 24 gennaio 2021) “Non possiamo correre fischiettando nel precipizio” è il tam tam che attraversa il Pd in queste ore di fronte all’arrocco del premier. Mentre i “responsabili” continuano a latitare, da Palazzo Chigi filtra che le dimissioni non sono all’ordine del giorno e che sulla giustizia si andrà al voto in aula. Ma il pericolo di andare a schiantarsi a Palazzo Madama, radicalizzando lo scontro, non lascia indifferente neppure il suo partito. “Il voto su Bonafede è un voto sul– ha avvisato Luigi Di Maio -. O si allarga la maggioranza o si va alle elezioni. Se non ci sono i numeri adesso, non ci saranno neppure per il Ter”. Una blindatura ufficiale di Giuseppe– “Stiamo con lui rispetto a Renzi” – e un’evocazione delle urne per stanare potenziali “volenterosi”. Ma anche una deadline precisa: quarantott’ore per trovare la nuova maggioranza e ...

