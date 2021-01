Covid, in Lombardia 44 decessi: in Bergamasca 62 nuovi contagiati (Di domenica 24 gennaio 2021) A fronte di 23.182 tamponi effettuati, sono 1.375 i nuovi positivi (5,9%). I guariti/dimessi sono 795. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 23.182 (di cui 18.503 molecolari e 4.679 antigenici) totale complessivo: 5.437.998 – i nuovi casi positivi: 1.375 (di cui 74 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 445.604 (+795), di cui 3.698 dimessi e 441.906 guariti – in terapia intensiva: 405 (+7) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.428 (-71) – i decessi, totale complessivo: 26.666 (+44) I nuovi casi per provincia: Milano: 373 di cui 163 a Milano città; Bergamo: 62; Brescia: 350; Como: 127; Cremona: 71; Lecco: 50; Lodi: 20; Mantova: 81; Monza e Brianza: 40; Pavia: 70; Sondrio: 34; Varese: 64. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di domenica 24 gennaio 2021) A fronte di 23.182 tamponi effettuati, sono 1.375 ipositivi (5,9%). I guariti/dimessi sono 795. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 23.182 (di cui 18.503 molecolari e 4.679 antigenici) totale complessivo: 5.437.998 – icasi positivi: 1.375 (di cui 74 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 445.604 (+795), di cui 3.698 dimessi e 441.906 guariti – in terapia intensiva: 405 (+7) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.428 (-71) – i, totale complessivo: 26.666 (+44) Icasi per provincia: Milano: 373 di cui 163 a Milano città; Bergamo: 62; Brescia: 350; Como: 127; Cremona: 71; Lecco: 50; Lodi: 20; Mantova: 81; Monza e Brianza: 40; Pavia: 70; Sondrio: 34; Varese: 64. L'articolo BergamoNews.

