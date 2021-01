Covid: 11.629 nuovi casi e 299 morti (Di domenica 24 gennaio 2021) Sono 11.629 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 2.466.813 contagi dall’inizio della pandemia. Il dato emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Ieri sono stati registrati 13.331 contagi. I tamponi effettuati sono stati 286.331 con il tasso di positività al 5,3% Mentre sono 299 i decessi registrati, per un totale di 85.461 deceduti dall’inizio della pandemia. Ieri sono stati registrati 488 morti. Torna poi a salire il numero dei posti occupati in terapia intensiva per il Covid. Sono 2.400 i pazienti ricoverati in rianimazione, 14 in più nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 120. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.309 pazienti, in calo di 94 unità rispetto a ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Sono 11.629 idi coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 2.466.813 contagi dall’inizio della pandemia. Il dato emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Ieri sono stati registrati 13.331 contagi. I tamponi effettuati sono stati 286.331 con il tasso di positività al 5,3% Mentre sono 299 i decessi registrati, per un totale di 85.461 deceduti dall’inizio della pandemia. Ieri sono stati registrati 488. Torna poi a salire il numero dei posti occupati in terapia intensiva per il. Sono 2.400 i pazienti ricoverati in rianimazione, 14 in più nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 120. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.309 pazienti, in calo di 94 unità rispetto a ...

