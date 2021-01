Caccamo, ragazza uccisa e gettata in un burrone: la confessione del fidanzato (Di domenica 24 gennaio 2021) Pietro Moreale, 19 anni di Caccamo, avrebbe ucciso e provato a far sparire la sua fidanzata Roberta Siragusa, 17 anni, anche lei di Caccamo in provincia di Palermo. Il ragazzo, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe confessato il delitto. Era stato lui a condurre i carabinieri nel luogo in cui è stato ritrovato il corpo: in un Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 24 gennaio 2021) Pietro Moreale, 19 anni di, avrebbe ucciso e provato a far sparire la sua fidanzata Roberta Siragusa, 17 anni, anche lei diin provincia di Palermo. Il ragazzo, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe confessato il delitto. Era stato lui a condurre i carabinieri nel luogo in cui è stato ritrovato il corpo: in un

TeresaBellanova : Una ragazza di 17 anni è stata ritrovata morta in un burrone a Caccamo. Ha confessato il fidanzato diciannovenne. U… - solmimmo : RT @TeresaBellanova: Una ragazza di 17 anni è stata ritrovata morta in un burrone a Caccamo. Ha confessato il fidanzato diciannovenne. Una… - Mariettatidei : RT @TeresaBellanova: Una ragazza di 17 anni è stata ritrovata morta in un burrone a Caccamo. Ha confessato il fidanzato diciannovenne. Una… - PalermoToday : VIDEO | Ragazza trovata morta a Caccamo, il sindaco: 'Nostra storia segnata per sempre' - julynko2000 : RT @TeresaBellanova: Una ragazza di 17 anni è stata ritrovata morta in un burrone a Caccamo. Ha confessato il fidanzato diciannovenne. Una… -