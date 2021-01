Caccamo (Palermo) -trovata 17enne morta in un burrone (Di domenica 24 gennaio 2021) A condurre i carabinieri sul luogo del ritrovamento, a Caccamo in provincia di Palermo, è stato un diciannovenne che sarebbe il fidanzato Si è presentato in caserma, intorno alle 9.30 di stamattina, ha chiesto di parlare con i carabinieri e poi li ha condotti in una zona di campagna dove è stato rinvenuto il cadavere Leggi su periodicodaily (Di domenica 24 gennaio 2021) A condurre i carabinieri sul luogo del ritrovamento, ain provincia di, è stato un diciannovenne che sarebbe il fidanzato Si è presentato in caserma, intorno alle 9.30 di stamattina, ha chiesto di parlare con i carabinieri e poi li ha condotti in una zona di campagna dove è stato rinvenuto il cadavere

