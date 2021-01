Antonellis: 'Conte ha commesso errori tattici. Pd ha poco da offrire a Iv' (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Se il presidente del Consiglio avesse ascoltato più il Quirinale sarebbe andata diversamente' secondo il giornalista di Affari Italiani Leggi su tg.la7 (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Se il presidente del Consiglio avesse ascoltato più il Quirinale sarebbe andata diversamente' secondo il giornalista di Affari Italiani

GeMa7799 : 'Che brutto teatrino in Senato! Vi spiego perché la crisi di Conte è appena cominciata' ? Antonellis - Debbie28366749 : RT @noitre32: “Che brutto teatrino in Senato! Vi spiego perché la crisi di Conte è appena cominciata” ? Marco Antonellis - noitre32 : “Che brutto teatrino in Senato! Vi spiego perché la crisi di Conte è appena cominciata” ? Marco Antonellis… - infoitinterno : 'Che brutto teatrino in Senato! Vi spiego perché la crisi di Conte è appena cominciata' ? Marco Antonellis - Cirenderaliberi : RT @RadioRadioWeb: “Per ora il partito di #Conte non esiste, però ci sta pensando, lo vogliono anche in #Vaticano e piacerebbe anche alla #… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonellis Conte "Che brutto teatrino in Senato! Vi spiego perché la crisi di Conte è appena cominciata" ? Marco Antonellis Radio Radio "Non possiamo morire contiani". I 5 Stelle pronti a silurare Giuseppi

Tra i 5 Stelle cresce l'insofferenza: "Conte non deve fare gli errori di Renzi". Bocciata la strategia del premier: "Ci ha portati in un vicolo cieco".

"Che brutto teatrino in Senato! Vi spiego perché la crisi di Conte è appena cominciata" Marco Antonellis

“Non mi sembra che la crisi (virtuale) si sia risolta, anzi è appena cominciata… il bello – o il brutto – deve ancora venire. Ieri non è stato un bello spettacolo, se hai una maggioranza chiara vai av ...

Tra i 5 Stelle cresce l'insofferenza: "Conte non deve fare gli errori di Renzi". Bocciata la strategia del premier: "Ci ha portati in un vicolo cieco".“Non mi sembra che la crisi (virtuale) si sia risolta, anzi è appena cominciata… il bello – o il brutto – deve ancora venire. Ieri non è stato un bello spettacolo, se hai una maggioranza chiara vai av ...