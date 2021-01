‘Temptation Island 8’, Speranza Capasso pronta al matrimonio con Alberto Maritato rivela: “Non c’è completa fiducia” (Di sabato 23 gennaio 2021) Negli ultimi giorni sono stati al centro dell’attenzione Speranza Capasso e Alberto Maritato per via una romantica proposta di matrimonio di Alberto alla sua fidanzata. I due hanno partecipato all’ottava edizione di Temptation Island, e dopo 17 anni di fidanzamento la loro storia si era interrotta anche a causa della vicinanza di Alberto con la tentatrice Nunzia Taglialatela. Dopo aver lasciato i rispettivi villaggi da single Alberto aveva provato a riconquistare in molti modi la fiducia di Speranza, che però aveva deciso di chiudere definitivamente con il fidanzato anche per via di alcune rivelazioni che le aveva fatto la tentatrice a proposito del loro rapporto. Tra ... Leggi su isaechia (Di sabato 23 gennaio 2021) Negli ultimi giorni sono stati al centro dell’attenzioneper via una romantica proposta didialla sua fidanzata. I due hanno partecipato all’ottava edizione di Temptation, e dopo 17 anni di fidanzamento la loro storia si era interrotta anche a causa della vicinanza dicon la tentatrice Nunzia Taglialatela. Dopo aver lasciato i rispettivi villaggi da singleaveva provato a riconquistare in molti modi ladi, che però aveva deciso di chiudere definitivamente con il fidanzato anche per via di alcunezioni che le aveva fatto la tentatrice a proposito del loro rapporto. Tra ...

GagaGurlxo : RT @star3star3: Giulia: io vorrei condurre temptation island... adorerei Zenga: non ti ci vedo giuly... devi essere un po’ piuuuù... un po… - martaconti18 : RT @star3star3: Giulia: io vorrei condurre temptation island... adorerei Zenga: non ti ci vedo giuly... devi essere un po’ piuuuù... un po… - obvae_ : RT @cryxhz: giulia:”a me piacerebbe tantissimo condurre temptation island” zenga:”mah giulia non ti ci vedo” giulia:”perché?” zenga:”eh dic… - Rocse13 : Gloria:vorrei fare temptation island, adorerei Zenga:no, non puoi, non sei seria ??#gregorelli - cryxhz : giulia:”a me piacerebbe tantissimo condurre temptation island” zenga:”mah giulia non ti ci vedo” giulia:”perché?” z… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Pasta di sale: ricetta semplice e con colla + 18 idee che vi ispireranno per lavoretti fantastici NonSoloRiciclo