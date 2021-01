Slittino, Felix Loch vince anche a Igls e fa sua la Sfera di Cristallo, sesto Dominik Fischnaller davanti a Kevin (Di sabato 23 gennaio 2021) Un dominio assoluto! Felix Loch si è aggiudicato la tappa numero 2 di Igls-Innsbruck (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di Slittino 2020-2021 e, contemporaneamente, ha messo le mani sulla Sfera di Cristallo con una prova d’anticipo. Il tedesco non ha lasciato scampo ai rivali in questa stagione con successi di tappa e 955 punti all’attivo contro i 635 di Johannes Ludwig ed i 548 di Semen Pavlichenko che supera per un solo punto il nostro Dominik Fischnaller. I suoi numeri fanno paura. In Coppa del Mondo ha totalizzato 121 podi con 78 vittorie (40 delle quali nel singolo). Con il trionfo odierno ha raggiunto la settima Sfera di Cristallo della sua carriera, un traguardo che gli mancava dal 2017/18. Oggi a ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Un dominio assoluto!si è aggiudicato la tappa numero 2 di-Innsbruck (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di2020-2021 e, contemporaneamente, ha messo le mani sulladicon una prova d’anticipo. Il tedesco non ha lasciato scampo ai rivali in questa stagione con successi di tappa e 955 punti all’attivo contro i 635 di Johannes Ludwig ed i 548 di Semen Pavlichenko che supera per un solo punto il nostro. I suoi numeri fanno paura. In Coppa del Mondo ha totalizzato 121 podi con 78 vittorie (40 delle quali nel singolo). Con il trionfo odierno ha raggiunto la settimadidella sua carriera, un traguardo che gli mancava dal 2017/18. Oggi a ...

