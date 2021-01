Russia:, Navalny: scendono in piazza i sostenitori . 2000, circa i fermati (Di sabato 23 gennaio 2021) Almeno 174 fermi in 20 città russe. Sono i primi numeri che arrivano dalla Russia nel giorno delle proteste contro l'arresto del principale oppositore di Putin, Alexey Navalny. Si prevedono ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 23 gennaio 2021) Almeno 174 fermi in 20 città russe. Sono i primi numeri che arrivano dallanel giorno delle proteste contro l'arresto del principale oppositore di Putin, Alexey. Si prevedono ...

amnestyitalia : ?? AZIONE URGENTE: Aleksei Navalny è un prigioniero di coscienza e il suo arresto è un evidente tentativo di ridurlo… - lauraboldrini : Le manifestazioni in #Russia per la libertà di #Navalny parlano a tutte e tutti noi. In ogni parte del mondo dove… - eziomauro : 'Navalnyj libero!': manifestazioni in tutta la Russia, la diretta da Mosca - MattiaBBagnoli : In sintesi: - la Russia ha risposto all'appello di #Navalny - proteste in tutto il Paese, non solo Mosca e SP - i… - cjmimun : RT @MarianoGiustino: Anche a #SanPietroburgo la manifestazione anti #Putin è imponente. I manifestanti chiedono la liberazione di #Navalny… -