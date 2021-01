Roma-Spezia, dove vederla. Vigilia turbolenta per Fonseca (Di sabato 23 gennaio 2021) Giallorossi condizionati dal litigio con Dzeko. Anticipo agitato all’Olimpico Roma-Spezia, dove vederla Roma-Spezia, dove vederla Roma-Spezia, dove vederla – In tutti gli altri casi forse non ci sarebbero problemi per questa Roma nell’affrontare una squadra che lotterà fino all’ultimo per la salvezza come lo Spezia, m dopo lo scontro diretto in Coppa Italia perso 4-2 e beffato dai sei cambi non consentiti che hanno assegnato il match a tavolino, Paulo Fonseca si è ritrovato ad affrontare diverse altre grane che possono comprometterne il posto e in parte anche le prestazioni dei giallorossi. Da quando ha perso malamente il derby ... Leggi su ck12 (Di sabato 23 gennaio 2021) Giallorossi condizionati dal litigio con Dzeko. Anticipo agitato all’Olimpico– In tutti gli altri casi forse non ci sarebbero problemi per questanell’affrontare una squadra che lotterà fino all’ultimo per la salvezza come lo, m dopo lo scontro diretto in Coppa Italia perso 4-2 e beffato dai sei cambi non consentiti che hanno assegnato il match a tavolino, Paulosi è ritrovato ad affrontare diverse altre grane che possono comprometterne il posto e in parte anche le prestazioni dei giallorossi. Da quando ha perso malamente il derby ...

DiMarzio : Fonseca-Dzeko, lo strappo e l'esclusione contro lo Spezia domani: il punto della situazione in casa #ASRoma - AAlciato : Roma-Spezia 0-3 #GiudiceSportivo @SkySport - SkySport : ULTIM'ORA COPPA ITALIA, GIUDICE SPORTIVO: ROMA-SPEZIA 0-3 Sanzionate le sei sostituzioni dei giallorossi #SkySport… - 4W8IIPeFI1DNL9B : RT @SkySport: ULTIM'ORA COPPA ITALIA, GIUDICE SPORTIVO: ROMA-SPEZIA 0-3 Sanzionate le sei sostituzioni dei giallorossi #SkySport #Roma #Ro… - matteoischiboni : RT @laziopress: Covid, la Roma va in bolla per due positività nel gruppo squadra: confermata la gara contro lo Spezia -