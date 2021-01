Panda e 500 Fiat, la crisi non si sente (Di sabato 23 gennaio 2021) . Le due vetture, nonostante le difficoltà della pandemia, hanno raggiunto traguardi importanti La crisi c’è ma non si sente, ci potrebbe dire così per il 2020 di Panda e 500 Fiat: le due automobili hanno infatti raggiunto la quota cumulata del 35,6%, crescendo ciascuna di oltre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Seat Mii electric, la mobilità sempre più sostenibile Novità dal mondo dei motori, il futuro è elettrico Fiat 500, la macchina dei record Mobilità green boom nel 2020: la soluzione vincente Automobili sempre più sostenibili in Europa, parlano i dati Crollo delle immatricolazioni vetture, ottobre mese nero Leggi su webmagazine24 (Di sabato 23 gennaio 2021) . Le due vetture, nonostante le difficoltà della pandemia, hanno raggiunto traguardi importanti Lac’è ma non si, ci potrebbe dire così per il 2020 die 500: le due automobili hanno infatti raggiunto la quota cumulata del 35,6%, crescendo ciascuna di oltre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Seat Mii electric, la mobilità sempre più sostenibile Novità dal mondo dei motori, il futuro è elettrico500, la macchina dei record Mobilità green boom nel 2020: la soluzione vincente Automobili sempre più sostenibili in Europa, parlano i dati Crollo delle immatricolazioni vetture, ottobre mese nero

Fiat_IT : 2020, un anno di successi: Panda e 500 hanno raggiunto un record storico di quota in Europa, le versioni Mild Hybri… - webmagazine24 : Panda e 500 #Fiat, la crisi non si sente - solomotori : Fiat, record storico nel 2020 in Europa con 500 e Panda - tizianafait : 2020, anno record per #500 e #Panda, leader tra le citycar in Europa raggiungono entrambe una quota del 17,8% con u… - fabiopetrocelli : RT @Fiat_IT: 2020, un anno di successi: Panda e 500 hanno raggiunto un record storico di quota in Europa, le versioni Mild Hybrid sono dive… -