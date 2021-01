Nuovo San Siro – Il Comune di Milano chiede nuovi documenti a Inter e Milan

Leggi su intermagazine

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ildiulteriori chiarimenti aintoppi persulla strada che porta alstadio. Secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola oggi, ildiavrebbe chiesto ai due club ulterioriper conoscere meglio le proprietà dei due club meneghini prima di dare il via libera alla costruzione delimpianto. “Palazzo Marino aveva compiuto questo passo all’inizio di dicembre, in seguito all’inchiesta di Report sul ruolo di Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione di BlueSkye nel. Palazzo Marino voleva avere qualche ragguaglio anche sul ...