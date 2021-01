Morto il giornalista e conduttore Larry King | era stato ricoverato per Covid

(Di sabato 23 gennaio 2021), notostatunitense, è deceduto a 87 anni. L’annuncio è arrivato da un post pubblicato nel suo profilo Twitter. Dia Dipasupil/Getty ImagesIl leggendario, commentatore radiofonico etelevisivo degli Stati Uniti d’America,, èall’età di 87 anni. La notizia è stata resa nota tramite un messaggio pubblicato sul suo account Twitter ufficiale.si trovavaal Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles da alcune settimane dopo essere risultato positivo al. La causa del decesso tuttavia non è stata divulgata. Sposatosi sette volte, lo scorso anno aveva perso due dei suoi sei figli. ...

È morto a 87 anni Larry King, il popolare conduttore americano di talk-show televisivi ed ex intervistatore della Cnn. L'annuncio è stato dato dal suo profilo Twitter. Il celebre giornalista era ricov ...Noto soprattutto per aver condotto su Cnn dal 1985 al 2010 l’omonimo Larry King Show. Soffriva di cuore e di diabete stroncato dal Covid dopo tre settimane di ricovero in ospedale ...