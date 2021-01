METEO Italia. Ciclone con maltempo, ma freddo in arrivo ad inizio settimana (Di sabato 23 gennaio 2021) METEO SINO AL 29 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una vasta area ciclonica domina su buona parte d’Europa, arrivando fino alle latitudini mediterranee. Le perturbazioni colpiscono in serie l’Italia, con il maltempo che viene ulteriormente esaltato per via di un vortice ciclonico secondario. Le correnti oceaniche veicolano gli impulsi perturbati, con clima per il momento abbastanza mite Nell’ambito di un’evoluzione METEO estremamente dinamica, una nuova perturbazione si appresta a colpire l’Italia a partire dalle aree alpine delle regioni di Nord-Ovest, con le prime precipitazioni nella sera di sabato. Il nuovo maltempo entrerà nel vivo domenica sul resto della Penisola con rovesci, temporali e neve sui rilievi montuosi appenninici. Le maggiori precipitazioni andranno a ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 23 gennaio 2021)SINO AL 29 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una vasta area ciclonica domina su buona parte d’Europa, arrivando fino alle latitudini mediterranee. Le perturbazioni colpiscono in serie l’, con ilche viene ulteriormente esaltato per via di un vortice ciclonico secondario. Le correnti oceaniche veicolano gli impulsi perturbati, con clima per il momento abbastanza mite Nell’ambito di un’evoluzioneestremamente dinamica, una nuova perturbazione si appresta a colpire l’a partire dalle aree alpine delle regioni di Nord-Ovest, con le prime precipitazioni nella sera di sabato. Il nuovoentrerà nel vivo domenica sul resto della Penisola con rovesci, temporali e neve sui rilievi montuosi appenninici. Le maggiori precipitazioni andranno a ...

TgLa7 : ??MALTEMPO??La forte perturbazione ha colpito il Nord Italia, oltre 150 mm di pioggia caduti in Liguria in 12 ore. Te… - iconameteo : #Buongiorno! L'#Italia nella morsa del #maltempo in questo weekend: ecco la situazione vista dal satellite. Tut… - ilmeteoit : #Meteo: ancora #MALTEMPO, con #VORTICE #CICLONICO sull'Italia - Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 23/01/2021 diramato dal @DPCgov ieri 22/01/… - firenzemeteoit : Mappe #meteo #temperature #massime in #Italia. Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe #previsione #meteo, #webcam e… -