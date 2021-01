Madonna: sua figlia Lourdes debutta su Instagram e insulta tutti (Di sabato 23 gennaio 2021) La figlia di Madonna, Lourdes Leon, ha aperto un profilo Instagram che in poche ore ha superato i ventimila follower, molti dei quali sono stati pesantemente insultati dalla giovane modella. Lourdes Leon, figlia di Madonna, ha debuttato su Instagram ed ha iniziato insultando i suoi follower. Molti fan di Madonna infatti, hanno iniziato a seguire anche Lola, ma la ragazza non ha gradito le domande e i commenti sulla celebre genitrice e ha risposto in maniera a dir poco brusca. Quando i fan di Madonna hanno saputo che Lourdes Leon si era unita a Instagram sono accorsi in massa sul suo profilo e la ragazza ha superato i ventimila follower ... Leggi su movieplayer (Di sabato 23 gennaio 2021) LadiLeon, ha aperto un profiloche in poche ore ha superato i ventimila follower, molti dei quali sono stati pesantementeti dalla giovane modella.Leon,di, hato sued ha iniziatondo i suoi follower. Molti fan diinfatti, hanno iniziato a seguire anche Lola, ma la ragazza non ha gradito le domande e i commenti sulla celebre genitrice e ha risposto in maniera a dir poco brusca. Quando i fan dihanno saputo cheLeon si era unita asono accorsi in massa sul suo profilo e la ragazza ha superato i ventimila follower ...

Screenweek : #Madonna è attualmente impegnata con la sceneggiatura del suo biopic e in un recente video pubblicato sul suo accou… - luc4notdenji : tw // bestemmie e imprecazioni . . . . . . . . . MA PORCO DI QUEL DIO CANE CON SUA MADRE QUELLA PUTTANA LA MADONNA… - SpettacoloDaily : Iscrivetevi al canale Telegram di #DivanoEPopcorn per ricevere l'episodio ogni sabato mattina per messaggio ????… - arabesquessence : @tangledrosess e io con te amo convintissima che Umberto farebbe una delle sue infamate madonna se quel viscido ins… - SpettacoloDaily : ???Buon sabato con un nuovo appuntamento di #DivanoEPopcorn, il podcast di Spettacolo Daily sulle ultime novità dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna sua La Madonna dell’umiltà torna nella sua chiesa il Resto del Carlino Madonna: sua figlia Lourdes debutta su Instagram e insulta tutti

La figlia di Madonna, Lourdes Leon, ha aperto un profilo Instagram che in poche ore ha superato i ventimila follower, molti dei quali sono stati pesantemente insultati dalla giovane modella. Lourdes L ...

La Madonna dell’umiltà torna nella sua chiesa

La pala del Ghissi rientrata a Sant’Andrea, dopo il trasferimento a Fermo per realizzare il sistema di sicurezza dell’opera ...

La figlia di Madonna, Lourdes Leon, ha aperto un profilo Instagram che in poche ore ha superato i ventimila follower, molti dei quali sono stati pesantemente insultati dalla giovane modella. Lourdes L ...La pala del Ghissi rientrata a Sant’Andrea, dopo il trasferimento a Fermo per realizzare il sistema di sicurezza dell’opera ...