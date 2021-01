LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa dilapida 19? e cede a Ineos. Disputate le regate fantasma (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA REGATA DI OGGI 6.12 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 6.11 Da capire se domani Luna Rossa ed Ineos torneranno in acqua per una regata ininfluente. Vi faremo sapere nelle prossime ore. 6.11 La graduatoria dopo la penultima giornata del round robin. CLASSIFICA Prada CUP Ineos Team UK 6 punti Luna Rossa 3 American Magic 0 6.10 Terminata anche la regata di Luna Rossa subito dopo la partenza. Non cambia nulla: gli italiani dovranno disputare la semifinale contro American Magic dal 29 gennaio. Sarà durissima, perché gli statunitensi, tradizionalmente, sanno risorgere con prepotenza dalle ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA REGATA DI OGGI 6.12 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 6.11 Da capire se domaniedtorneranno in acqua per una regata ininfluente. Vi faremo sapere nelle prossime ore. 6.11 La graduatoria dopo la penultima giornata del round robin. CLASSIFICACUPTeam UK 6 punti3 American Magic 0 6.10 Terminata anche la regata disubito dopo la partenza. Non cambia nulla: gli italiani dovranno disputare la semifinale contro American Magic dal 29 gennaio. Sarà durissima, perché gli statunitensi, tradizionalmente, sanno risorgere con prepotenza dalle ...

