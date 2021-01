L’annuncio del premier conte poco fa: pessime notizie per gli italiani (Di sabato 23 gennaio 2021) "Le ultime notizie che ci arrivano dalle aziende produttrici dei vaccini anti-Covid sono preoccupanti". Comincia così il lungo aggiornamento sul Covid-19 pubblicato dal presidente del Consiglio Giuseppe conte sui propri canali social. "Dapprima Pfizer-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi di vaccino già programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più velocemente: le Regioni italiane sono costrette a rallentare le nuove somministrazioni per assicurare il richiamo alle persone già vaccinate – ha detto il premier -. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Ma ancora più preoccupanti sono le notizie di ieri diffuse da AstraZeneca, il cui vaccino è in attesa di essere presto distribuito anche nell’Unione Europea. Se fosse confermata ... Leggi su howtodofor (Di sabato 23 gennaio 2021) "Le ultimeche ci arrivano dalle aziende produttrici dei vaccini anti-Covid sono preoccupanti". Comincia così il lungo aggiornamento sul Covid-19 pubblicato dal presidente del Consiglio Giuseppesui propri canali social. "Dapprima Pfizer-Biontech ha comunicato un rallentamento della distribuzione ai Paesi europei delle dosi di vaccino già programmate e questo sta penalizzando proprio i Paesi che, come l’Italia, stanno correndo più velocemente: le Regioni italiane sono costrette a rallentare le nuove somministrazioni per assicurare il richiamo alle persone già vaccinate – ha detto il-. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Ma ancora più preoccupanti sono ledi ieri diffuse da AstraZeneca, il cui vaccino è in attesa di essere presto distribuito anche nell’Unione Europea. Se fosse confermata ...

