“La regina degli scacchi”: miniserie su luci ed ombre della vita di una giocatrice prodigio (Di sabato 23 gennaio 2021) Titolo: La regina degli scacchi Regia: Scott Frank Genere: Drammatico Durata: 50’ circa per 7 episodi Interpreti: Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Christiane Seidel, Rebecca Root, Chloe Pirrie Programmazione: Netflix Valutazione: **** Anni 50’: Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) è una bambina di 9 anni che, a seguito della tragica scomparsa dei genitori, si trova a dover passare l’infanzia nell’orfanotrofio diretto dalla signora Deardorff (Christiane Seidel). Nell’istituto farà presto la conoscerà di Jolene (Moses Ingram), ragazza più grande con cui spesso trascorre le sue giornate, e soprattutto del signor Shaibel (Bill Camp), anziano bidello che per primo le insegnerà a giocare a scacchi. Oltre alle amiche e ai giochi d’ingegno Beth ha però un altro passatempo che, per quanto triste, era molto comune negli ... Leggi su bergamonews (Di sabato 23 gennaio 2021) Titolo: LaRegia: Scott Frank Genere: Drammatico Durata: 50’ circa per 7 episodi Interpreti: Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Christiane Seidel, Rebecca Root, Chloe Pirrie Programmazione: Netflix Valutazione: **** Anni 50’: Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) è una bambina di 9 anni che, a seguitotragica scomparsa dei genitori, si trova a dover passare l’infanzia nell’orfanotrofio diretto dalla signora Deardorff (Christiane Seidel). Nell’istituto farà presto la conoscerà di Jolene (Moses Ingram), ragazza più grande con cui spesso trascorre le sue giornate, e soprattutto del signor Shaibel (Bill Camp), anziano bidello che per primo le insegnerà a giocare a. Oltre alle amiche e ai giochi d’ingegno Beth ha però un altro passatempo che, per quanto triste, era molto comune negli ...

