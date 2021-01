La figlia di Madonna debutta su Instagram e insulta tutti i fan di sua madre

Leggi su biccy

(Di sabato 23 gennaio 2021) Se sei un fan di Louise Veronica Ciccone, meglio nota come, non seguire suasuperché appena scoprirà che sei un fan di suaentrerà in modalità Tina Cipollari. La primogenita diha infatti deciso di iscriversi sue com’era prevedibile molti fan della cantante l’hanno seguita facendola schizzare a 15 mila follower in poche ore. Alcuni di loro hanno provato ad interagire con Lola facendo dei complimenti a sua, ma lei non ha affatto preso bene questa cosa. Anzi. A chi le ha scritto “Tuaha fatto un capolavoro chiamato Hard Candy“, Lola ha risposto “Tuasucchia c***i“, mentre ad uno che le ha confessato di aspettare il suo debutto nella musica, ha replicato che canterà il ...