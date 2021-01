In Libia i mercenari di Putin innalzano il Muro

(Di sabato 23 gennaio 2021) E meno male che dallasarebbero dovuti andar via ial soldo dello 'Zar' di Mosca o quelli reclutati dall Sultano di Ankara. Chiacchiere. Parole al vento che servono solo a riempire ...

watohal : Gli usa stanno ancora occupando l'Iraq e l'Afganistan da decenni e la Siria, dopo averla distrutta, da cinque anni… - DonatoSaliola : Libia. Cnn: mercenari russi costruiscono una mega trincea di 70 Km - MoliPietro : Libia: mercenari russi costruiscono una mega trincea - transnazionale : Libia: Cnn, mercenari russi costruiscono mega trincea #spaziotransnazionale informa - doglmanuela : RT @Andhar76: Libia: Cnn, mercenari russi costruiscono mega trincea -

Ultime Notizie dalla rete : Libia mercenari

la Repubblica

La missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) e il Gruppo di lavoro sulla sicurezza della Libia del Comitato internazionale di ...Un’inchiesta della CNN ha rivelato che i mercenari russi avrebbero costruito un enorme trincea di 70 km in Libia per difendre Haftar.