“Ha stuprato e ucciso una bambina di 18 mesi” Arrestato 25enne romeno a Como

(Di sabato 23 gennaio 2021) Avrebbe violentato e picchiato fino a ucciderla la piccola Sharon, figlia di 18della compagna. L’uomo è statodai carabinieri di Mariano Comense dopo le indagini della Procura di. Indagini che hanno evidenziato con l’aiuto della consulenza di un medico legale che la piccola non aveva potuto ferirsi così accidentalmente. Dati che hanno smentito quanto l’uomo, undi origine romena, aveva raccontato alla madre e alla nonna. La mamma della piccola è una giovane barista diLa piccola Sharon Barni era morta la sera dell’11 gennaio scorso, a 18di età: era in casa con il compagno della madre, che aveva chiamato i soccorsi dicendo che la bimba aveva perso conoscenza dopo essere stata colpita alla testa da una stufetta elettrica caduta da un mobiletto. Ma ...

CABIATE (COMO). No, non è stato un incidente a uccidere Sharon. A causarle traumi fatali, che 'l'11 gennaio l'hanno portata alla morte a soli 18 mesi, non è stata una stufa che le è caduta addosso men ...La vittima si chiama Claudia Lepore ed era un'italiana residente a Santo Domingo. Il killer l'avrebbe uccisa su commissione di un'amica ...