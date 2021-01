GF Vip, Tommaso Zorzi pronto ad abbandonare. La Orlando lo seguirà? (Video) (Di sabato 23 gennaio 2021) L’influencer – dopo l’ulteriore prolungamento del programma di Canale 5 – avrebbe deciso di abbandonare il reality Tommaso Zorzi comincia ad avvertire la stanchezza di questi quattro mesi trascorsi dentro la casa. Il prolungamento del programma, il terzo, ha provocato nell’influencer la decisione di abbandonare la casa, proprio come ha fatto il suo amico Francesco Oppini i primi di dicembre, dopo aver appreso la notizia del prolungamento del programma. Infatti il reality si sarebbe dovuto concludere a dicembre, poi la decisione di fare slittare la chiusura ai primi di febbraio e adesso al 26 febbraio. Tommaso ha parlato con i suoi compagni d’avventura spiegando loro le sue motivazioni. Leggi anche–> Gf Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini insieme per un nuovo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 23 gennaio 2021) L’influencer – dopo l’ulteriore prolungamento del programma di Canale 5 – avrebbe deciso diil realitycomincia ad avvertire la stanchezza di questi quattro mesi trascorsi dentro la casa. Il prolungamento del programma, il terzo, ha provocato nell’influencer la decisione dila casa, proprio come ha fatto il suo amico Francesco Oppini i primi di dicembre, dopo aver appreso la notizia del prolungamento del programma. Infatti il reality si sarebbe dovuto concludere a dicembre, poi la decisione di fare slittare la chiusura ai primi di febbraio e adesso al 26 febbraio.ha parlato con i suoi compagni d’avventura spiegando loro le sue motivazioni. Leggi anche–> Gf Vip,e Francesco Oppini insieme per un nuovo ...

