Dayane Mello spinta | finisce in disgrazia L' abbraccio e il raptus con Rosalinda Cannavò | gelo al GF Vip

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 gennaio 2021)male tra, in arte Adua Del Vesco. Le due sono protagoniste al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, di una tenera e intima amicizia. Un po' litigarella, per la verità. Ultima occasione di scontro? Il "freeze" chiamato dalla regia che obbliga gli inquilini ad abbracciarsi.si avvicina subito a, ma dopo essersi accorta che Maria Teresa Ruta è rimasta desolatamente da sola cambia idea e si tuffa sulla conduttrice, un po' la "mamma" dei concorrenti. La modella brasiliana si offende e rimproveradi averla. Inizia un durissimo botta e risposta con la giovane attrice che per placarsi corre a stendersi sul letto. "Ho fatto un gesto ...