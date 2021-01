Conferenza stampa Pirlo: “Mercato? Non serve nulla. Sugli infortunati…” (Di sabato 23 gennaio 2021) Conferenza stampa Pirlo – Vigilia di Juventus-Bologna. Domani i bianconeri alle 12.30 sfideranno il Bologna a Torino. Pirlo dopo la bella vittoria in Supercoppa deve tornare a fare punti in campionato. La sconfitta contro l’Inter ha compromesso lo scudetto, adesso la Juventus è chiamata a dare segnali importanti in Serie A. Pirlo non può più sbagliare. Conferenza stampa Pirlo, le parole del tecnico Come ogni vigilia ecco le parole del tecnico in Conferenza stampa. Leggi anche: Mercato Juventus, “Sky Sport” svela: importanti aggiornamenti sulla punta DOPO LA SUPERCOPPA – “Ha lasciato un grande entusiasmo, perché vincere aiuta a vincere e quindi c’era grande euforia dopo la partita e grande entusiasmo in ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 23 gennaio 2021)– Vigilia di Juventus-Bologna. Domani i bianconeri alle 12.30 sfideranno il Bologna a Torino.dopo la bella vittoria in Supercoppa deve tornare a fare punti in campionato. La sconfitta contro l’Inter ha compromesso lo scudetto, adesso la Juventus è chiamata a dare segnali importanti in Serie A.non può più sbagliare., le parole del tecnico Come ogni vigilia ecco le parole del tecnico in. Leggi anche:Juventus, “Sky Sport” svela: importanti aggiornamenti sulla punta DOPO LA SUPERCOPPA – “Ha lasciato un grande entusiasmo, perché vincere aiuta a vincere e quindi c’era grande euforia dopo la partita e grande entusiasmo in ...

acmilan : #MilanAtalanta: tomorrow. Coach Pioli’s presser: soon! ???? - OfficialASRoma : ??? La conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia d #RomaSpezia - Agenzia_Ansa : 'L'epidemia resta in fase delicata. Si valuta innalzamento delle misure per la #varianteinglese. Variante brasilian… - chj1897com : #Pirlo pre #JuveBologna: 'La vittoria della #Supercoppa ha lasciato un grande entusiasmo. #Chiesa, #Frabotta e… - michnotarnicola : RT @makkox: @BBWIN1 @TeresaBellanova @welikeduel sti maschi come l'unico che ha parlato nella conferenza stampa delle dimissioni ;) -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Coronavirus, la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio Regionale della cabina di regia Il Fatto Quotidiano Conferenza stampa Pirlo: “Mercato? Non serve nulla. Sugli infortunati…”

La sconfitta contro l’Inter ha compromesso lo scudetto, adesso la Juventus è chiamata a dare segnali importanti in Serie A. Pirlo non può più sbagliare. Come ogni vigilia ecco le parole del tecnico in ...

Cerveteri, l’ex sindaco Ciogli sulla diffamazione sulla vicenda Cafire: ‘Perché Pascucci non rinuncia alla decadenza dei termini?’

CERVETERI – “Mentre Moretti delle Ferrovie ha rinunciato alla decadenza dei termini, perché Pascucci non lo fa?”. La provocazione arriva dall’ex sindaco di Cerveteri Gino Ciogli. Destinatario: l’attua ...

La sconfitta contro l’Inter ha compromesso lo scudetto, adesso la Juventus è chiamata a dare segnali importanti in Serie A. Pirlo non può più sbagliare. Come ogni vigilia ecco le parole del tecnico in ...CERVETERI – “Mentre Moretti delle Ferrovie ha rinunciato alla decadenza dei termini, perché Pascucci non lo fa?”. La provocazione arriva dall’ex sindaco di Cerveteri Gino Ciogli. Destinatario: l’attua ...