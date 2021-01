Addio al dottor Stefano Feliciano, lutto nella chirurgia plastica dell’ospedale Regina Elena (Di sabato 23 gennaio 2021) . E’ morto ieri Stefano Feliciano, all’età di 60 anni. Era chirurgo plastico e operava all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena nel gruppo di Roy De Vita. Chi lo ha conosciuto ha avuto modo di apprezzarne, oltre alla grande professionalità ed esperienza, le qualità umane di persona affidabile, sempre gentile e disponibile. “Abbiamo fatto un bellissimo percorso insieme – ha detto Roy de Vita – Uomo e medico di rara sensibilità. Mi mancherà molto!”. Ai familiari arrivino le più sentite condoglianze da tutti i colleghi, il personale e la direzione degli Istituti, si legge sulla pagina Facebook del Regina Elena. Il dottor Feliciano, originario di Campagnano Romano, era stato consigliere comunale proprio a Campagnano fino al 2016: era il Capogruppo del PDL. su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 gennaio 2021) . E’ morto ieri, all’età di 60 anni. Era chirurgo plastico e operava all’Istituto Nazionale Tumori Reginanel gruppo di Roy De Vita. Chi lo ha conosciuto ha avuto modo di apprezzarne, oltre alla grande professionalità ed esperienza, le qualità umane di persona affidabile, sempre gentile e disponibile. “Abbiamo fatto un bellissimo percorso insieme – ha detto Roy de Vita – Uomo e medico di rara sensibilità. Mi mancherà molto!”. Ai familiari arrivino le più sentite condoglianze da tutti i colleghi, il personale e la direzione degli Istituti, si legge sulla pagina Facebook del Regina. Il, originario di Campagnano Romano, era stato consigliere comunale proprio a Campagnano fino al 2016: era il Capogruppo del PDL. su Il Corriere della ...

