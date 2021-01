Tiribocchi: “Il Napoli può lottare per lo scudetto. Osimhen ha una fisicità devastante” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Simone Tiribocchi, ex calciatore ed opinionista Dazn, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su Radio 1 Station ha detto la sua sul Napoli. "Milik è uno dei 5 migliori attaccanti d’Europa. Non so se farà subito bene al Marsiglia, bisognerà vedere come sta con la testa e come si è allenato. Ad ogni modo, lui è sempre stato uno abituato a fare bene fin da subito, visto che in passato, dopo i suoi lunghi infortuni, è rientrato subito alla grande con ottime medie realizzative. Osimhen? È un calciatore che è costato molto ed è chiaro che uno si aspetti tanto da lui. Ha impressionato tutti subito, grazie alla sua fisicità devastante, la sua progressione e la velocità. È uno dei migliori ad attaccare la profondità. Oltre a segnare, fa segnare molto anche i suoi compagni di squadra. Sicuramente Gattuso ha ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 22 gennaio 2021) Simone, ex calciatore ed opinionista Dazn, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su Radio 1 Station ha detto la sua sul. "Milik è uno dei 5 migliori attaccanti d’Europa. Non so se farà subito bene al Marsiglia, bisognerà vedere come sta con la testa e come si è allenato. Ad ogni modo, lui è sempre stato uno abituato a fare bene fin da subito, visto che in passato, dopo i suoi lunghi infortuni, è rientrato subito alla grande con ottime medie realizzative.? È un calciatore che è costato molto ed è chiaro che uno si aspetti tanto da lui. Ha impressionato tutti subito, grazie alla sua, la sua progressione e la velocità. È uno dei migliori ad attaccare la profondità. Oltre a segnare, fa segnare molto anche i suoi compagni di squadra. Sicuramente Gattuso ha ...

