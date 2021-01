«Siate voi stessi» | il messaggio negli abiti di Paul Smith

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tra le cose che non dimenticheremo di queste sfilate in digitale è il modo in cui gli stilisti abbiano comunque cercato un contatto umano. Sirha presentato la sua collezione per il prossimo autunno-inverno in occasione della Paris Fashion Week, e l'ha raccontata alla stampa con delle telefonate one-to-one. A fare da sfondo alla collezione dello stilista inglese sono le subculture, come spiega egli stesso da Londra, quelle che hanno segnato la sua carriera, celebrata proprio lo scorso anno in occasione del suo 50esimo anniversario. Il 2020 ha rappresentato un momento unico di riflessione per lo stilista che lo ha visto ripercorrere e considerare collezioni precedenti, «momenti salienti della mia carriera, la mia vita in Gran Bretagna». Così tra i pezzi chiave il tailoring tartan ricorda lo ska degli anni ‘70, Terry Hall e iThe Specials. ...