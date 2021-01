Servizi segreti, Conte nomina tre vicedirettori: Della Volpe e Massagli all’Aise, Carlo De Donno all’Aisi (Di venerdì 22 gennaio 2021) La nomina di Pietro Benassi a sottosegretario con delega ai Servizi segreti, arrivata nel consiglio dei ministri di ieri sera, ha permesso di sbloccare altre tre nomine per i vertici dell’intelligence italiana. Giuseppe Conte infatti, come anticipato dall’agenzia Adnkronos, oggi ha firmato i decreti di nomina di due vicedirettori all’Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e un vice all’Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna). all’Aise sono stati designati il generale Della Guardia di Finanza Luigi Della Volpe e l’ammiraglio Carlo Massagli, mentre all’Aisi il nuovo numero due è il generale dei carabinieri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ladi Pietro Benassi a sottosegretario con delega ai, arrivata nel consiglio dei ministri di ieri sera, ha permesso di sbloccare altre tre nomine per i vertici dell’intelligence italiana. Giuseppeinfatti, come anticipato dall’agenzia Adnkronos, oggi ha firmato i decreti didi due(Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e un vice(Agenzia informazioni e sicurezza interna).sono stati designati il generaleGuardia di Finanza Luigie l’ammiraglio, mentreil nuovo numero due è il generale dei carabinieri ...

