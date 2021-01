Roma-Spezia, Fonseca: “Sento la fiducia del presidente. Dzeko non ci sarà” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Ho sempre avvertito il sostegno del presidente. Oggi abbiamo parlato e oggi ho sentito nuovamente l’appoggio della società”. Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma Paulo Fonseca alla vigilia del match contro lo Spezia e a pochi giorni dall’eliminazione in Coppa Italia. E sul momento della squadra: “Ci sono problemi con alcuni giocatori. Pedro non sta bene, Mkhitaryan è in dubbio mentre Dzeko ha avuto una contusione e non sarà pronto per la partita”, ha aggiunto in conferenza il tecnico portoghese. In merito al pasticcio della sesta sostituzione contro lo Spezia: “Dobbiamo tutti conoscere le regole ma i regolamenti continuano a cambiare. La sesta sostituzione è possibile in altri paesi, non voglio fuggire dalle responsabilità ma ora è il momento di pensare alla ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Ho sempre avvertito il sostegno del. Oggi abbiamo parlato e oggi ho sentito nuovamente l’appoggio della società”. Queste le dichiarazioni del tecnico dellaPauloalla vigilia del match contro loe a pochi giorni dall’eliminazione in Coppa Italia. E sul momento della squadra: “Ci sono problemi con alcuni giocatori. Pedro non sta bene, Mkhitaryan è in dubbio mentreha avuto una contusione e nonpronto per la partita”, ha aggiunto in conferenza il tecnico portoghese. In merito al pasticcio della sesta sostituzione contro lo: “Dobbiamo tutti conoscere le regole ma i regolamenti continuano a cambiare. La sesta sostituzione è possibile in altri paesi, non voglio fuggire dalle responsabilità ma ora è il momento di pensare alla ...

CB_Ignoranza : Regali di Natale in ritardo all’AS Roma ?? #Roma #Spezia #RomaSpezia #CoppaItalia - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - pisto_gol : Dopo la gaffe-Diawara, che è costata lo 0:3 a tavolino, e -1 in classifica, le 6 sostituzioni contro lo Spezia. Dif… - PierS_JJ_ : Non ho capito che cazzo sta succedendo a Roma, dopo il derby e lo Spezia si parla di esoneri e risse - VoceGiallorossa : ? @OfficialASRoma-@acspezia, emergenza in attacco: out @EdDzeko e @_Pedro17_, in dubbio @HenrikhMkh #ASRoma… -