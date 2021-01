Roma. ‘Devo ricoverarmi, mi aiuti con i gatti?’, ma l’amica scopre una casa da incubo, ecco come viveva la 64enne (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una donna italiana di 64 anni è stata ricoverata presso una struttura di riabilitazione. Quest’ultima, abitante nel quartiere di Tor Bella Monaca di Roma, ha chiesto ad una vicina di casa di occuparsi dei suoi tre gatti nel periodo della sua lunga degenza. Il degrado Accortasi del grave degrado in cui versava l’abitazione, dal punto di vista igienico – sanitario, l’amica si è rivolta ai servizi sociali e alla Polizia Locale del VI Gruppo Torri per chiedere supporto. Non appena fatto ingresso nell’appartamento, di circa 60 mq, gli agenti si sono trovati dinanzi ad uno spettacolo desolante e preoccupante: rifiuti in ogni dove, al punto tale che era persino impossibile fruire dei servizi igienici e del letto. Nell’appartamento sono stati rinvenuti un manto di cartoni, bottiglie, stracci, giornali, rifiuti organici e di ogni genere, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una donna italiana di 64 anni è stata ricoverata presso una struttura di riabilitazione. Quest’ultima, abitante nel quartiere di Tor Bella Monaca di, ha chiesto ad una vicina didi occuparsi dei suoi tre gatti nel periodo della sua lunga degenza. Il degrado Accortasi del grave degrado in cui versava l’abitazione, dal punto di vista igienico – sanitario,si è rivolta ai servizi sociali e alla Polizia Locale del VI Gruppo Torri per chiedere supporto. Non appena fatto ingresso nell’appartamento, di circa 60 mq, gli agenti si sono trovati dinanzi ad uno spettacolo desolante e preoccupante: rifiuti in ogni dove, al punto tale che era persino impossibile fruire dei servizi igienici e del letto. Nell’appartamento sono stati rinvenuti un manto di cartoni, bottiglie, stracci, giornali, rifiuti organici e di ogni genere, ...

