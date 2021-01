Renzi, appello a Conte per salvare il Governo: “Siamo ancora in tempo per fermarci” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Siamo ancora in tempo per fermarci: il mio appello è anziché andare a fare un compro-baratto e vendo dei singoli parlamentari, il mio appello è torniamo alla politica”. È un Matteo Renzi molto più pacato e aperto a un nuovo confronto quello che ha parlato a Piazza Pulita su La 7. Il leader di Italia Viva si è rivolto direttamente al premier Conte: “Il mio personalissimo suggerimento al presidente del Consiglio e a tutti gli altri è smettiamola di fare le polemiche, se vogliamo confrontarci noi ci Siamo”. L’ex premier ha ribadito che non c’è nessuna crisi di Governo perché “il premier non si è dimesso. La crisi che c’è è quella economica, gli altri Paesi sono messi meglio di noi. Astensione? E’ stata una apertura ad un ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021) “inper: il mioè anziché andare a fare un compro-baratto e vendo dei singoli parlamentari, il mioè torniamo alla politica”. È un Matteomolto più pacato e aperto a un nuovo confronto quello che ha parlato a Piazza Pulita su La 7. Il leader di Italia Viva si è rivolto direttamente al premier: “Il mio personalissimo suggerimento al presidente del Consiglio e a tutti gli altri è smettiamola di fare le polemiche, se vogliamo confrontarci noi ci”. L’ex premier ha ribadito che non c’è nessuna crisi diperché “il premier non si è dimesso. La crisi che c’è è quella economica, gli altri Paesi sono messi meglio di noi. Astensione? E’ stata una apertura ad un ...

PiazzapulitaLA7 : L'appello di Matteo Renzi: 'Stop ai baratti, tornate alla politica'. La replica di Andrea Orlando (vicesegretario P… - La7tv : #piazzapulita L'appello di Matteo Renzi: 'Stop ai baratti, tornate alla politica'. La replica di Andrea Orlando (vi… - Lia60_lia : RT @salcinz: Posso dire che gli appelli di Franceschini (e non solo), ai parlamentari di @ItaliaViva senza Renzi e a quelli di @forza_itali… - Ealloraditelo : RT @salcinz: Posso dire che gli appelli di Franceschini (e non solo), ai parlamentari di @ItaliaViva senza Renzi e a quelli di @forza_itali… - lorenzodalai : RT @salcinz: Posso dire che gli appelli di Franceschini (e non solo), ai parlamentari di @ItaliaViva senza Renzi e a quelli di @forza_itali… -