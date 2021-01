Pirateria, ecco i cinque film più scaricati durante la pandemia. Blockbuster? No, quasi tutti sconosciuti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo lo studio pubblicato dalla società di ricerca e sicurezza Muso, la Pirateria ha subito un'impennata nel 2020 a causa del lockdown. Ad essere scaricati da siti illegali ci sono anche film indipendenti come Penisula e Ip Man 4... Leggi su dday (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo lo studio pubblicato dalla società di ricerca e sicurezza Muso, laha subito un'impennata nel 2020 a causa del lockdown. Ad essereda siti illegali ci sono ancheindipendenti come Penisula e Ip Man 4...

Digital_Day : Forse ne conoscete al massimo due. Però quelle commedie russe ci intrigano - Arypigliate : @MrESTINZIONE Non hai capito, non si spiegano inteso come le vele. Le vele sono in tessuto e quando le spieghi che… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirateria ecco Pirateria, ecco i cinque film più scaricati durante la pandemia. Blockbuster? No, quasi tutti sconosciuti DDay.it - Digital Day Mediaset vince due cause online per contenuti video piratati

L'azienda del biscione raccoglie due successi nelle cause per pirateria dei propri contenuti video, riprodotti illecitamente da Dailymotion e Veoh negli anni scorsi sulle proprie piattaforme ...

Pirateria, ecco i dieci film più scaricati durante la pandemia. Blockbuster? No, quasi tutti sconosciuti

Secondo lo studio pubblicato dalla società di ricerca e sicurezza Muso, la pirateria ha subito un'impennata nel 2020 a causa del lockdown. Ad essere scaricati da siti illegali ci sono anche film indip ...

L'azienda del biscione raccoglie due successi nelle cause per pirateria dei propri contenuti video, riprodotti illecitamente da Dailymotion e Veoh negli anni scorsi sulle proprie piattaforme ...Secondo lo studio pubblicato dalla società di ricerca e sicurezza Muso, la pirateria ha subito un'impennata nel 2020 a causa del lockdown. Ad essere scaricati da siti illegali ci sono anche film indip ...