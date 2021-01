Marvel: Kevin Feige parla del modo in cui si affronterà il Multiverso nelle prossime fasi del MCU (Di venerdì 22 gennaio 2021) Kevin Feige ha parlato del futuro del MCU accennando all'introduzione del Multiverso nei progetti cinematografici e televisivi. nelle prossime fasi del Marvel Cinematic Universe ci sarà sicuramente spazio per il Multiverso e Kevin Feige ha confermato che si tratterà di un elemento narrativo che condurrà a Doctor Strange 2 e sarà presente anche nei titoli successivi. Il percorso che porterà al sequel con star Benedict Cumberbatch è ufficialmente iniziato con la serie WandaVision, che ha debuttato su Disney+ una settimana fa. Il presidente dei Marvel Studios, intervistato da Rotten Tomatoes TV, ha sottolineato: "Il titolo del prossimo film di Doctor Strange è Doctor Strange in the ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 gennaio 2021)hato del futuro del MCU accennando all'introduzione delnei progetti cinematografici e televisivi.delCinematic Universe ci sarà sicuramente spazio per ilha confermato che si tratterà di un elemento narrativo che condurrà a Doctor Strange 2 e sarà presente anche nei titoli successivi. Il percorso che porterà al sequel con star Benedict Cumberbatch è ufficialmente iniziato con la serie WandaVision, che ha debuttato su Disney+ una settimana fa. Il presidente deiStudios, intervistato da Rotten Tomatoes TV, ha sottolineato: "Il titolo del prossimo film di Doctor Strange è Doctor Strange in the ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Marvel: Kevin Feige parla del modo in cui si affronterà il Multiverso nelle prossime fasi del MCU… - cinespression : Frank Grillo si lancia in un elogio a Kevin Feige definendolo potente e incredibilmente umile… - Noovyis : (WandaVision, Kevin Feige: “Le serie Marvel per Disney Plus sono importanti esattamente come i film”) Playhitmusic… - cinemaniaco_fb : ?????????????? WandaVision, Kevin Feige: “Le serie Marvel per Disney Plus sono importanti esattamente come i film”… - badtasteit : #KevinFeige sul rapporto tra la pandemia e il Blip raccontato nei film Marvel -